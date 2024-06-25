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Krone, İtalya'da yedek parça işini genişletiyor

Krone, İtalya’da yedek parça işini genişletiyor

Continental'den EMEA Bölgesi'ne atama

Continental’den EMEA Bölgesi’ne atama

‘Tırsan Buz Frigo’ soğuk zincirin zirvesi

‘Tırsan Buz Frigo’ soğuk zincirin zirvesi

Elektrikli araçlarda lityum iyon bataryalar

Elektrikli araçlarda lityum iyon bataryalar

Scania öğrencilerin yanında

Scania öğrencilerin yanında

Schwarzmüller ortak olarak Krone bünyesinde

Schwarzmüller ortak olarak Krone bünyesinde

Volvo Trucks Aero Serisi Türkiye’de

Volvo Trucks Aero Serisi Türkiye’de

Plastik sektörü Geri Dönüşüm Fuarında

Plastik sektörü Geri Dönüşüm Fuarında

Yeni Vito Panelvan ve Tourer satışa sunuldu

Yeni Vito Panelvan ve Tourer satışa sunuldu

Tırsan'dan Şığva Trans'a Teslimat

Tırsan’dan Şığva Trans’a Teslimat

vmbasyazi

OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ TAŞITLAR

Yeni Vito Panelvan ve Tourer satışa sunuldu

25 yılı aşkın bir süredir zanaatkarlık, ticaret ve hizmet sektörlerinde bir uzman olarak kendini kanıtlayan Me...

AĞIR TİCARİ

Schwarzmüller ortak olarak Krone bünyesinde

Avrupa treyler sektörü yeniden yapılanıyor. Bu yapılanmanın en önemli işaretlerini şirket ortaklıkları birleşm...

OTOBÜS - MİNİBÜS

Otokar'dan öğrencilere ve spora destek

Otokar, gençlerin gelişimine katkıda bulunmak için eğitim kurumları ile işbirliğini sürdürüyor. Otokar’ın ment...

TRAKTÖR, İSTİF VE İŞ MAKİNELERİ

TürkTraktör 70. yılını kutladı

TürkTraktör, 70. yılını özel bir gala gecesiyle kutladı. Divan Kuruçeşme’de gerçekleşen kutlamaya Koç Holding...

TAŞIYANLAR E-DERGİ
ÜSTYAPI E-DERGİ

Biz Kimiz?

MAYA Basın Yayın ve Matbaacılık Ltd. Şti. yayıncılık alanında faaliyet göstermek üzere 1993 yılında kuruldu. Yayınları arasında; 1994 yılından beri aylık olarak yayınlanan TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi, 2000 yılından beri yayınlanan 3D LOJİSTİK Depo Dağıtım ve Donanım Sistemleri Dergisi ile 2007 yılında yayın hayatına başlayan ÜSTYAPI Römork, Kasa, Özel Ekipman Dergisi ile çeşitli kurumsal süreli yayınlar ve teknik kitaplar bulunmaktadır.

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