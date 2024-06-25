25 yılı aşkın bir süredir zanaatkarlık, ticaret ve hizmet sektörlerinde bir uzman olarak kendini kanıtlayan Me...
AĞIR TİCARİ
Schwarzmüller ortak olarak Krone bünyesinde
Avrupa treyler sektörü yeniden yapılanıyor. Bu yapılanmanın en önemli işaretlerini şirket ortaklıkları birleşm...
OTOBÜS - MİNİBÜS
Otokar’dan öğrencilere ve spora destek
Otokar, gençlerin gelişimine katkıda bulunmak için eğitim kurumları ile işbirliğini sürdürüyor. Otokar’ın ment...
TRAKTÖR, İSTİF VE İŞ MAKİNELERİ
TürkTraktör 70. yılını kutladı
TürkTraktör, 70. yılını özel bir gala gecesiyle kutladı. Divan Kuruçeşme’de gerçekleşen kutlamaya Koç Holding...